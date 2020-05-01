Инсайдеры Office могут установить сборку 16.54.21092901
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:46
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.54.21092901).
Outlook
Фильтруйте свои электронные письма по категориям
Ты просил об этом! Microsoft добавила возможность фильтрации ваших электронных писем по категориям в списке сообщений, что упрощает детализацию и поиск нужного сообщения. Чтобы использовать эту функцию, просто нажмите на иконку «Фильтр и сортировка» (иконка фильтра поиска и сортировки Outlook for Mac) в списке сообщений и выберите «Категории» в меню. При выборе категории создается список всех сообщений в этой категории.
Получайте лучшие совпадения в поиске
Во многих случаях поиск по вашей электронной почте выдает длинный список результатов, заставляя вас пролистывать десятки сообщений. Теперь поиск в Outlook будет выделять наиболее релевантные результаты (лучшие совпадения) на основе вашего запроса, помогая вам быстрее найти то, что вам нужно. Иногда лучший результат можно найти в прикрепленном файле или элементе календаря, поэтому поиск теперь также будет возвращать эти элементы в качестве потенциальных совпадений в результатах.
Поиск файлов с помощью естественного языка
Files Answers - отличный способ быстро найти определенные файлы в Outlook. Этот метод запроса возвращает очень релевантную и полезную информацию о файле при поиске в вашей электронной почте с помощью естественного языка.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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