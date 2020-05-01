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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.54.21092901

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 15:46
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.54.21092901

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.54.21092901).

Outlook

Фильтруйте свои электронные письма по категориям

Ты просил об этом! Microsoft добавила возможность фильтрации ваших электронных писем по категориям в списке сообщений, что упрощает детализацию и поиск нужного сообщения. Чтобы использовать эту функцию, просто нажмите на иконку «Фильтр и сортировка» (иконка фильтра поиска и сортировки Outlook for Mac) в списке сообщений и выберите «Категории» в меню. При выборе категории создается список всех сообщений в этой категории.



Получайте лучшие совпадения в поиске

Во многих случаях поиск по вашей электронной почте выдает длинный список результатов, заставляя вас пролистывать десятки сообщений. Теперь поиск в Outlook будет выделять наиболее релевантные результаты (лучшие совпадения) на основе вашего запроса, помогая вам быстрее найти то, что вам нужно. Иногда лучший результат можно найти в прикрепленном файле или элементе календаря, поэтому поиск теперь также будет возвращать эти элементы в качестве потенциальных совпадений в результатах.



Поиск файлов с помощью естественного языка

Files Answers - отличный способ быстро найти определенные файлы в Outlook. Этот метод запроса возвращает очень релевантную и полезную информацию о файле при поиске в вашей электронной почте с помощью естественного языка.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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