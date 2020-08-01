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Инсайдеры Office могут установить сборку 21092700

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 16:14
  • Просмотров: 0

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21092700).

Office Mobile

Используйте режим контура PowerPoint на экране создания

Функция контура в PowerPoint позволяет вам сразу приступить к созданию презентации в форме контура. Microsoft добавила эту функцию на начальный экран в Office Mobile, что позволяет вам легко приступить к созданию презентации всего несколькими щелчками мыши. Чтобы получить к нему доступ, просто нажмите кнопку «+» в нижней части домашней страницы Office, выберите PowerPoint в разделе «Создать», затем нажмите «Создать с контуром».



Смотрите видео в Office

Видеоконтент становится все более важным в нашей профессиональной жизни. Будь то обучающее видео, запись рабочего собрания или идея коллеги, вы хотите получить доступ к этим видео как можно проще. Microsoft упростила доступ и воспроизведение видео прямо из приложения Office. Вы можете найти эти видео в разделе «Рекомендуемые» или (если вы уже начали смотреть видео, но приостановили его) в разделе «Недавно использованные» приложения. Чтобы получить доступ к видео, просто войдите в свою корпоративную учетную запись Office, откройте любое видео из OneDrive Business или Teams, затем перейдите в раздел «Мультимедиа» приложения Office, чтобы просмотреть недавно просмотренные видео.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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