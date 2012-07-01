Microsoft Excel для Windows скоро получит плавную прокрутку
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 16:42
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Если вы являетесь активным пользователем Microsoft Excel на своем компьютере под управлением Windows, вы могли заметить, что, когда вы прокручиваете половину строки и пытаетесь оставить курсор на месте, Excel автоматически переходит к левой верхней ячейке вместо того, чтобы оставить прокрутку на половине ячейки. Это может быть очень неприятно, особенно когда вы пытаетесь прокрутить ячейку с большим количеством данных. Интересно, что эта проблема отсутствует в Excel Online. Если у вас приложение Excel установлено локально, попробуйте обе версии, чтобы увидеть разницу в поведении. Хорошей новостью является то, что компания Microsoft исправила эту проблему и добавила плавную прокрутку в Excel для Windows.
Плавная прокрутка в Excel состоит, по сути, из двух улучшений. Первое заключается в обеспечении плавной прокрутки при использовании колеса мыши или полосы прокрутки; Microsoft утверждает, что прокрутка с помощью сенсорной панели или сенсорного экрана и так была плавной. Второе и, возможно, более важное улучшение - прокрутка половины строки или столбца без автоматического перехода Excel в левый верхний угол, как только вы убираете руку с указательного устройства.
Microsoft отметила, что, хотя многие предполагали, что эти усилия повлекут за собой изменение всего нескольких строк кода, связанных с прокруткой, на самом деле это была важная инициатива, поскольку Excel рассчитывает прокрутку и предполагаемое поведение на основе ряда факторов. Многие элементы пользовательского интерфейса и их результирующее поведение при прокрутке также очень тесно связаны друг с другом, а это означает, что было очень сложно включить плавную прокрутку. Помимо того факта, что прокрутка является важным компонентом работы с Excel, сложность модификации программного обеспечения является причиной того, почему компания заявляет, что она отнеслась к этой части работы с особой тщательностью. Вы можете узнать все интересные подробности здесь.
Если говорить про доступность, то плавная прокрутка уже реализована в Excel для Windows с Beta Channel или Current Channel Preview с Version 2109 (Build 14430.20000) или более поздней версией. Компания планирует развернуть её для всех клиентов Microsoft 365 в ближайшие месяцы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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