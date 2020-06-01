Инсайдеры Office могут установить сборку 14527.20072
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:54
- Просмотров: 156
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14527.20072).
Office Suite
ICYMI: Новое визуальное обновление для приложений Office
Microsoft рада объявить о полном визуальном обновлении настольных приложений Office для Windows 10 и Windows 11! Основываясь на отзывах клиентов, это обновление предлагает простой и более единообразный опыт работы со всеми вашими любимыми приложениями Office, позволяя вам сосредоточиться на своей работе. Новый внешний вид основан на принципах Fluent Design и соответствует новой Windows 11, обеспечивая более плавную работу на вашем ПК.
Узнать больше.
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PowerPoint
Редактируйте альтернативный текст изображения одним щелчком мыши
Предоставление точного альтернативного текста для ваших изображений является важным шагом в обеспечении доступности при создании презентаций PowerPoint. Теперь на панели подписей появилась кнопка Редактировать», позволяющая редактировать автоматически создаваемый альтернативный текст одним щелчком мыши. Просто нажмите на кнопку «Редактировать», и ваш курсор будет автоматически вставлен в поле подписи для удобства редактирования.
Outlook
Поиск ответов возвращает известные сущности
Теперь, когда вы ищете в Outlook определенные объекты, такие как события календаря, люди или файлы, они будут отображаться в виде карточки в верхней части результатов поиска. Просто нажмите на карточку, чтобы перейти к соответствующему сообщению (ям) или другим элементам, связанным с этой сущностью.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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