Инсайдеры Office могут установить сборку 14530.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:14
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14530.20000).
Excel
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой использование ссылки на ячейку в формуле приводило к высокой загрузке процессора у пользователей;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы, когда пользователь выбирал Файл> Сохранить как;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось, когда пользователь нажимал на текст комментария, диктуя ответ на этот комментарий;
• Исправлена проблема, из-за которой при чтении вслух воспроизведение иногда перескакивало в случайное место в документе;
PowerPoint
Известное исправление
• Исправлена проблема, которая связана с переупорядочиванием элементов маркированного списка с помощью перетаскивания;
Office Suite
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой обновление переставало отвечать на запросы. Обновление открывало Центр программного обеспечения, как и ожидалось; оно запускало фазу «Загрузка и применение», но затем переставало отвечать на запросы, и появлялась ошибка: 0x87d00668 («Обновление программного обеспечения по-прежнему обнаружено как как требующее действий после применения»);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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