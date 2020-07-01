Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 14530.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:14
  • Просмотров: 0

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14530.20000).

Excel

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой использование ссылки на ячейку в формуле приводило к высокой загрузке процессора у пользователей;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы, когда пользователь выбирал Файл> Сохранить как;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось, когда пользователь нажимал на текст комментария, диктуя ответ на этот комментарий;
• Исправлена проблема, из-за которой при чтении вслух воспроизведение иногда перескакивало в случайное место в документе;

PowerPoint

Известное исправление

• Исправлена проблема, которая связана с переупорядочиванием элементов маркированного списка с помощью перетаскивания;

Office Suite

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой обновление переставало отвечать на запросы. Обновление открывало Центр программного обеспечения, как и ожидалось; оно запускало фазу «Загрузка и применение», но затем переставало отвечать на запросы, и появлялась ошибка: 0x87d00668 («Обновление программного обеспечения по-прежнему обнаружено как как требующее действий после применения»);

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 14430.20030

Инсайдеры Office могут установить сборку 14430.20030

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14107.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14107.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13205.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13205.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13102.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13102.20002




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 13778
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10082