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Веб-версия Microsoft Word скоро упростит предварительный просмотр отслеживаемых изменений

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 18:47
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Ранее в этом году Microsoft выпустила новую функцию для веб-версии Word, которая позволяет пользователям отслеживать все изменения, внесенные в документ. Теперь компания объявила о некоторых улучшениях, которые появятся в функции отслеживания изменений в веб-версии Word.

Последнее обновление Office Insider предоставляет новую функциональность всплывающих карточек, которая делает отслеживание изменений более управляемым. «Получение отзывов от ваших сотрудников - важнейшая часть создания отличного контента. Функция отслеживания изменений играла важную роль в этом процессе в течение многих лет. Благодаря этому недавнему обновлению мы представили новые всплывающие карточки, которые упрощают предварительный просмотр любых отслеживаемых изменений в веб-версии Word, прежде чем вы примете или отклоните их», - пояснила команда Office Insider.



Чтобы начать, откройте документ Microsoft Word и нажмите на любое отслеживаемое изменение в режиме просмотра или редактирования. Теперь пользователи увидят предложенное изменение от своих коллег во всплывающей карточке. Наконец, наведите курсор мыши на кнопки, доступные в правом верхнем углу всплывающей карточки, чтобы принять или отклонить предложение.

Microsoft заявляет, что эта функция развертывается постепенно для инсайдеров Office, и она будет доступна для всех веб-пользователей «в течение следующего месяца или около того».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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