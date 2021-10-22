Инсайдеры Office могут установить сборку 14613.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: 22-10-2021, 21:34
- Просмотров: 418
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14613.20000).
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Нравится» не отображалась для групповых писем, если пользователь открывал входящее письмо и закрывал его до перехода к группам;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook отображало меньше списков контактов/групп контактов в предложениях, чем ожидалось;
Word
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые таблицы, охватывающие несколько страниц, подпрыгивали вверх и вниз (из-за перерисовки) при просмотре страницы без полей;
Excel
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой обновление запроса приводило к тому, что приложение Excel переставало отвечать на запросы;
PowerPoint
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой копирование встроенного объекта приводило к сохранению встроенного объекта, а также к повторному сохранению содержащего документа (который создавал новую версию, если было включено автосохранение);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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