Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 14613.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 22-10-2021, 21:34
  • Просмотров: 418
Инсайдеры Office могут установить сборку 14613.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14613.20000).

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Нравится» не отображалась для групповых писем, если пользователь открывал входящее письмо и закрывал его до перехода к группам;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook отображало меньше списков контактов/групп контактов в предложениях, чем ожидалось;

Word

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые таблицы, охватывающие несколько страниц, подпрыгивали вверх и вниз (из-за перерисовки) при просмотре страницы без полей;

Excel

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой обновление запроса приводило к тому, что приложение Excel переставало отвечать на запросы;

PowerPoint

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой копирование встроенного объекта приводило к сохранению встроенного объекта, а также к повторному сохранению содержащего документа (который создавал новую версию, если было включено автосохранение);

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 14530.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14530.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14107.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14107.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13205.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13205.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12105.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12105.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 0
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
+0  
Новостей: 13821
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10082