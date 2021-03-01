Веб-версия Excel получила функцию кнопок сценариев в качестве предварительной версии
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 15:51
- Просмотров: 115
Microsoft анонсировала функцию кнопок сценариев, которая скоро появится в веб-версии Excel. Это была наиболее востребованная функция от пользователей, которые смогут создавать и добавлять кнопки сценариев в рабочую книгу и легко делиться своими сценариями Office с коллегами.
Для тех, кто не знает, сценарии Office позволяют пользователям автоматизировать повторяющиеся повседневные задачи или рабочие процессы. Сценарии позволяют пользователям Excel записывать свои действия в рабочей книге и сохранять их, чтобы использовать их позже или поделиться с другими.
Чтобы добавить новую кнопку сценария в рабочую книгу, вам необходимо перейти на вкладку «Автоматизация» и выбрать нужный сценарий. Щелкните меню «…», доступное на панели «Все сценарии», и выберите кнопку «Добавить». После этого вы увидите кнопку в рабочей книге, которая запускает связанный сценарий.
Microsoft сообщает, что функция кнопок сценариев в настоящее время развертывается в качестве предварительной версии для всех коммерческих или образовательных подписчиков Microsoft 365 в Интернете.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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