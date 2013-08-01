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Microsoft Word позволит пользователям синхронизировать свои любимые шрифты на разных платформах

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:50
  • Просмотров: 55

Microsoft собирается представить современный инструмент выбора шрифтов в наборе приложений Office. Обновленный инструмент выбора шрифтов позволит пользователям добавлять в закладки свои любимые шрифты и синхронизировать их на всех платформах, включая отдельные стили, доступные для определенного семейства шрифтов.

В настоящее время пользователи Microsoft Office, которые хотят выбрать конкретный шрифт, должны прокручивать длинный список или вручную вводить его имя в поле поиска, что не очень удобно. «Современное средство выбора шрифтов Microsoft Office — это полностью переосмысленный опыт работы с Office», - поясняет компания в дорожной карте Microsoft 365.

Помимо возможности закрепления избранных шрифтов, новое современное средство выбора шрифтов также сможет уведомлять пользователей об использованных, отсутствующих и встроенных шрифтах в документе. Пользователи также смогут увидеть в разделе «Шрифты Office», какие шрифты доступны на всех платформах и не требуют встраивания в документ.

Согласно дорожной карте Microsoft 365, обновленное средство выбора шрифтов в Office начнет развертываться в Microsoft Word в конце этого месяца.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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