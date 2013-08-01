Microsoft Word позволит пользователям синхронизировать свои любимые шрифты на разных платформах
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:50
- Просмотров: 55
Microsoft собирается представить современный инструмент выбора шрифтов в наборе приложений Office. Обновленный инструмент выбора шрифтов позволит пользователям добавлять в закладки свои любимые шрифты и синхронизировать их на всех платформах, включая отдельные стили, доступные для определенного семейства шрифтов.
В настоящее время пользователи Microsoft Office, которые хотят выбрать конкретный шрифт, должны прокручивать длинный список или вручную вводить его имя в поле поиска, что не очень удобно. «Современное средство выбора шрифтов Microsoft Office — это полностью переосмысленный опыт работы с Office», - поясняет компания в дорожной карте Microsoft 365.
Помимо возможности закрепления избранных шрифтов, новое современное средство выбора шрифтов также сможет уведомлять пользователей об использованных, отсутствующих и встроенных шрифтах в документе. Пользователи также смогут увидеть в разделе «Шрифты Office», какие шрифты доступны на всех платформах и не требуют встраивания в документ.
Согласно дорожной карте Microsoft 365, обновленное средство выбора шрифтов в Office начнет развертываться в Microsoft Word в конце этого месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google
+8Новостей: 13866
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083