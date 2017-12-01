Excel for Mac получает функцию «Найти все» в качестве предварительной версии
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 14:52
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Microsoft объявила, что Excel for Mac получит функцию «Найти все», которая уже доступна в Windows. Компания заявляет, что инсайдеры Office теперь должны иметь возможность использовать функцию «Найти все» для управления определенными совпадающими значениями в своих рабочих книгах.
«Это обновление поможет вам быстрее и проще найти то, что вы ищете, потому что вы можете увидеть список всех ячеек, содержащих ваш поисковый запрос. Больше не нужно нажимать «Найти далее», чтобы проверять ячейки по одной», - пояснила команда Office Insider.
Нажмите на изображение для демонстрации
Чтобы опробовать функцию «Найти все», нажмите Control+F, введите поисковый запрос, а затем нажмите кнопку «Найти все». Вы увидите список всех ячеек, содержащих поисковый запрос, в нижней части диалогового окна «Найти и заменить». Наконец, щелкните любой элемент списка, чтобы выбрать соответствующую ячейку на листе.
В дополнение к функции «Найти все» Microsoft также подробно описала некоторые улучшения, которые будут внесены в функцию «Найти и заменить» в Excel. Теперь можно редактировать данные в ячейках, не закрывая диалоговое окно в приложении.
Microsoft сообщает, что эти улучшения в настоящее время доступны в качестве предварительной версии для инсайдеров Office, работающих под управлением версии 16.56 (Build 21110701) или более поздней версии на Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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