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Excel for Mac получает функцию «Найти все» в качестве предварительной версии

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 14:52
  • Просмотров: 136

Microsoft объявила, что Excel for Mac получит функцию «Найти все», которая уже доступна в Windows. Компания заявляет, что инсайдеры Office теперь должны иметь возможность использовать функцию «Найти все» для управления определенными совпадающими значениями в своих рабочих книгах.

«Это обновление поможет вам быстрее и проще найти то, что вы ищете, потому что вы можете увидеть список всех ячеек, содержащих ваш поисковый запрос. Больше не нужно нажимать «Найти далее», чтобы проверять ячейки по одной», - пояснила команда Office Insider.


Нажмите на изображение для демонстрации


Чтобы опробовать функцию «Найти все», нажмите Control+F, введите поисковый запрос, а затем нажмите кнопку «Найти все». Вы увидите список всех ячеек, содержащих поисковый запрос, в нижней части диалогового окна «Найти и заменить». Наконец, щелкните любой элемент списка, чтобы выбрать соответствующую ячейку на листе.

В дополнение к функции «Найти все» Microsoft также подробно описала некоторые улучшения, которые будут внесены в функцию «Найти и заменить» в Excel. Теперь можно редактировать данные в ячейках, не закрывая диалоговое окно в приложении.

Microsoft сообщает, что эти улучшения в настоящее время доступны в качестве предварительной версии для инсайдеров Office, работающих под управлением версии 16.56 (Build 21110701) или более поздней версии на Mac.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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