Инсайдеры Office могут установить сборку 16.55.21110701
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:53
- Просмотров: 111
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.55.21110701).
Outlook
Онлайн-архив почтового ящика теперь поддерживается
Наличие онлайн-архива почтового ящика, доступного в Outlook, очень полезно для хранения старых писем; эта функция, которая освобождает место в вашем основном почтовом ящике, очень востребована пользователями. Microsoft добавила поддержку онлайн-архива почтового ящика в новое приложение Outlook для Mac! Вы можете получить к нему доступ так же, как и к другим почтовым ящикам, и перетаскивать в него элементы по мере необходимости. Если у вас есть учетная запись Microsoft 365, и ваш ИТ-администратор или администратор Microsoft 365 включил для вас онлайн-архив почтового ящика, ваш онлайн-архив появится на панели папок Outlook.
Узнать больше.
Смотрите свои упоминания в ленте действий
Один из способов избежать пропуска важных обязательств в Outlook - использовать «@mentions», когда другие отмечают вас в электронных письмах или документах. Теперь вы можете видеть все эти упоминания в одном месте с помощью представления ленты действий. Чтобы получить доступ к ленте действий, щелкните иконку колокольчика в правом верхнем углу Outlook. Красная точка появляется на колокольчике, если у вас есть невидимые элементы ленты действий; щелкните элемент, чтобы перейти к этому сообщению или документу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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