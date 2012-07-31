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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.55.21110701

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 19:53
  • Просмотров: 111
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.55.21110701

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.55.21110701).

Outlook

Онлайн-архив почтового ящика теперь поддерживается

Наличие онлайн-архива почтового ящика, доступного в Outlook, очень полезно для хранения старых писем; эта функция, которая освобождает место в вашем основном почтовом ящике, очень востребована пользователями. Microsoft добавила поддержку онлайн-архива почтового ящика в новое приложение Outlook для Mac! Вы можете получить к нему доступ так же, как и к другим почтовым ящикам, и перетаскивать в него элементы по мере необходимости. Если у вас есть учетная запись Microsoft 365, и ваш ИТ-администратор или администратор Microsoft 365 включил для вас онлайн-архив почтового ящика, ваш онлайн-архив появится на панели папок Outlook.

Узнать больше.



Смотрите свои упоминания в ленте действий

Один из способов избежать пропуска важных обязательств в Outlook - использовать «@mentions», когда другие отмечают вас в электронных письмах или документах. Теперь вы можете видеть все эти упоминания в одном месте с помощью представления ленты действий. Чтобы получить доступ к ленте действий, щелкните иконку колокольчика в правом верхнем углу Outlook. Красная точка появляется на колокольчике, если у вас есть невидимые элементы ленты действий; щелкните элемент, чтобы перейти к этому сообщению или документу.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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