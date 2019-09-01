Инсайдеры Office могут установить сборку 14706.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:44
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14706.20000).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой стрелки выпадающего списка фильтров переставали работать при увеличении масштаба листа;
• Исправлена проблема, из-за которой вновь созданные сводные таблицы могли потерять кастомные настройки, если диапазон источника данных был изменен;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые результаты формул не обновлялись после изменения их входных данных;
• Исправлена проблема с функцией LONGEST рабочего листа, при которой временная ошибка переполнения не обрабатывалась и не сбрасывалась и была неправильно выбрана для несвязанных последующих вычислений;
Outlook
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой полученные электронные письма, которые пользователи отправляли себе (на тот же адрес электронной почты), отображали пустое тело сообщения;
Word
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой курсор не появлялся в поле ответа при вставке нового комментария, если в правой части документа открыта какая-либо панель;
Project
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой линии прогресса не прорисовывались правильно, когда итоговая задача выполнена на 0%;
• Исправлена проблема, из-за которой при переносе задач в Project задачи, запланированные вручную, могут быть запланированы раньше, чем они должны быть;
Office Suite
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой были удалены объяснения для TrialNotificationBarDismissed, DateHigh и DateLow DWORDS;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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