Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 14706.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:44
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14706.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14706.20000).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой стрелки выпадающего списка фильтров переставали работать при увеличении масштаба листа;
• Исправлена проблема, из-за которой вновь созданные сводные таблицы могли потерять кастомные настройки, если диапазон источника данных был изменен;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые результаты формул не обновлялись после изменения их входных данных;
• Исправлена проблема с функцией LONGEST рабочего листа, при которой временная ошибка переполнения не обрабатывалась и не сбрасывалась и была неправильно выбрана для несвязанных последующих вычислений;

Outlook

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой полученные электронные письма, которые пользователи отправляли себе (на тот же адрес электронной почты), отображали пустое тело сообщения;

Word

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой курсор не появлялся в поле ответа при вставке нового комментария, если в правой части документа открыта какая-либо панель;

Project

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой линии прогресса не прорисовывались правильно, когда итоговая задача выполнена на 0%;
• Исправлена проблема, из-за которой при переносе задач в Project задачи, запланированные вручную, могут быть запланированы раньше, чем они должны быть;

Office Suite

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой были удалены объяснения для TrialNotificationBarDismissed, DateHigh и DateLow DWORDS;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13519.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13519.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14613.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14613.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12119.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12119.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
+11  
Новостей: 13884
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083