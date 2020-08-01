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Инсайдеры Office могут установить сборку 14712.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:55
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14712.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14712.20000).

PowerPoint

Новый опыт записи в PowerPoint помогает рассказать вашу историю

Благодаря новому опыту записи в PowerPoint вы можете сделать свои презентации более впечатляющими, записывая видео с повествованием, что позволит вам рассказать историю своими словами. Эта функция позволяет объединить все компоненты презентации для удобного обмена и просмотра. Экспортируемое видео включает в себя все записанные тайминги, повествования, рукописный ввод и жесты лазерной указки, а также сохраняет любые анимации, переходы и мультимедийные данные. Чтобы войти в новый опыт, нажмите кнопку «Запись» на верхней панели приложения или щелкните вкладку «Запись» и выберите «С начала» (или «С текущего слайда»).

Узнать больше.


Нажмите на изображение для демонстрации


Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, чтобы элементом управления по умолчанию было текстовое поле, и пользователи могли начать вводить текст, как только откроется диалоговое окно;
• Исправлена проблема, из-за которой взаимодействие с элементами управления формы могло привести к неожиданному закрытию Excel;

Word

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой при вставке текста в комментарий без необходимости добавлялась новая строка;

Office Suite

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось при открытии файла;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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