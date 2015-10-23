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Microsoft предлагает пользователям пиратских версий Office скидку на подписку Microsoft 365

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 12:24
  • Просмотров: 0

У Microsoft есть интересное предложение для тех, кто, возможно, занимается пиратством версий Office, включая Office 2019. Как заметил ресурс Ghacks, компания предлагает этим пользователям скидку на подлинную подписку Microsoft 365.

Согласно отчету, один пользователь с пиратской версией Office 2019 заметил баннер в верхней части приложения под лентой Office. Баннер упоминал, что пользователь может сэкономить до 50% на подлинной подписке на Microsoft 365, при этом есть ссылка на «Подробнее». Эта ссылка перенаправляет на эту страницу, на которой объясняются риски использования пиратского программного обеспечения, а также показана скидка в 50%.

Ресурс Ghacks подтвердил, что скидка действительна. В любом случае, интересно видеть, как Microsoft подталкивает пользователей к Microsoft 365, а не к пиратским версиям Office.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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