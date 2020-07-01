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Инсайдеры Office могут установить сборку 14729.20038

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 02:06
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14729.20038

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14729.20038).

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой курсор исчезал из комментария при прокрутке в многостраничном документе;
• Исправлена проблема, из-за которой во время совместной работы отображался GUID, а не имя автора;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение иногда переставало отвечать на запросы при обновлении оглавления;
• Исправлена проблема, из-за которой команда отмены не работала после изменения цвета маркеров в документе;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось при загрузке кастомизированного отчета;
• Исправлена проблема, из-за которой запланированные вручную задачи переносились на более ранние даты, когда пользователь открывал проекты, которые были сохранены как с другим именем;

Office Suite

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой появлялось окно с предупреждением «Загрузка заблокирована» при сохранении и повторном открытии нового файла с зашифрованной меткой в среде, где была настроена синхронизация OneDrive;
• Исправлена проблема, из-за которой выполнялась перезагрузка для завершения удаления существующих установок;
• Исправлена проблема, из-за которой функция чтения вслух неожиданно закрывалась, когда она была запущена и остановлена в быстрой последовательности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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