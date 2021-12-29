Инсайдеры Office могут установить сборку 14816.20004
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- Категория: Office 2019
- Дата: 29-12-2021, 01:29
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14816.20004).
Office Suite
Тактильная обратная связь
Эта функция включает тактильную обратную связь для пера.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы после обновления до Office version 2109 (current channel);
• Исправлена проблема, при которой пользователь не мог найти кнопку Normal строки состояния в In Space;
• Исправлена проблема, из-за которой Office показывал ошибку учетной записи в среде SSO и ADFS DRS;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, при которой существовала вероятность потери данных без ошибки, когда пользователь выполнял действие «Сохранить как» в местоположение, использующее путь к серверу в библиотеке CICO, синхронизированной клиентом OneDrive;
• Исправлена проблема, из-за которой карточки контактов не работали в Office;
• Исправлена проблема, из-за которой значения в таблице иногда не обновлялись при вводе новых данных;
Outlook
Известные исправления
• Microsoft реализовала запрос на изменение дизайна, чтобы предотвратить появление баннера «Автоматические ответы»;
• Исправлена проблема, при которой приложение Outlook объединяло контактную информацию, когда ключ реестра RunContactLinking был установлен на 0;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook переставало отвечать на запросы при переходе к общему календарю;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы и приводило к потере данных;
• Исправлена проблема, из-за которой данные с разбивкой по времени не отображались для материальных ресурсов, когда продолжительность назначенной задачи была установлена на ноль после завершения задачи;
• Исправлена проблема, из-за которой при обновлении проектов, перенесенных с Windows Server 2008 на Windows Server 2016/2019, переставали работать при сохранении;
PowerPoint
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях при сбросе слайда не учитывались определенные свойства заливки изображения;
Access
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой приложение могло перестать отвечать на запросы при подключении к базе данных Access или Jet с помощью нескольких потоков в быстрой последовательности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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