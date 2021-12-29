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Инсайдеры Office могут установить сборку 14816.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 29-12-2021, 01:29
  • Просмотров: 297
Инсайдеры Office могут установить сборку 14816.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14816.20004).

Office Suite

Тактильная обратная связь

Эта функция включает тактильную обратную связь для пера.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы после обновления до Office version 2109 (current channel);
• Исправлена проблема, при которой пользователь не мог найти кнопку Normal строки состояния в In Space;
• Исправлена проблема, из-за которой Office показывал ошибку учетной записи в среде SSO и ADFS DRS;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, при которой существовала вероятность потери данных без ошибки, когда пользователь выполнял действие «Сохранить как» в местоположение, использующее путь к серверу в библиотеке CICO, синхронизированной клиентом OneDrive;
• Исправлена проблема, из-за которой карточки контактов не работали в Office;
• Исправлена проблема, из-за которой значения в таблице иногда не обновлялись при вводе новых данных;

Outlook

Известные исправления

• Microsoft реализовала запрос на изменение дизайна, чтобы предотвратить появление баннера «Автоматические ответы»;
• Исправлена проблема, при которой приложение Outlook объединяло контактную информацию, когда ключ реестра RunContactLinking был установлен на 0;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook переставало отвечать на запросы при переходе к общему календарю;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы и приводило к потере данных;
• Исправлена проблема, из-за которой данные с разбивкой по времени не отображались для материальных ресурсов, когда продолжительность назначенной задачи была установлена на ноль после завершения задачи;
• Исправлена проблема, из-за которой при обновлении проектов, перенесенных с Windows Server 2008 на Windows Server 2016/2019, переставали работать при сохранении;

PowerPoint

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях при сбросе слайда не учитывались определенные свойства заливки изображения;

Access

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой приложение могло перестать отвечать на запросы при подключении к базе данных Access или Jet с помощью нескольких потоков в быстрой последовательности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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