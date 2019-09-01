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Инсайдеры Office могут установить сборку 14822.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 19:50
  • Просмотров: 89
Инсайдеры Office могут установить сборку 14822.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14822.20000).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel не могло экспортировать книги в XPS, если у пользователя не было разрешения на экспорт;
• Исправлена проблема с производительностью при использовании инструментов на основе автоматизации, включая слайсеры и инструменты доступности;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой комментарии отсутствовали в Sidetrack, но были видны на панели;
• Исправлена проблема, из-за которой при масштабировании в предварительном просмотре в реальном времени не отображалась контекстная карточка;

Outlook

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой удаленные общие календари снова появлялись при включении функции общего календаря REST;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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