Инсайдеры Office могут установить сборку 14822.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:50
- Просмотров: 89
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14822.20000).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel не могло экспортировать книги в XPS, если у пользователя не было разрешения на экспорт;
• Исправлена проблема с производительностью при использовании инструментов на основе автоматизации, включая слайсеры и инструменты доступности;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой комментарии отсутствовали в Sidetrack, но были видны на панели;
• Исправлена проблема, из-за которой при масштабировании в предварительном просмотре в реальном времени не отображалась контекстная карточка;
Outlook
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой удаленные общие календари снова появлялись при включении функции общего календаря REST;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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