Инсайдеры Office могут установить сборку 16.57.22010502
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- Категория: Office 2019
- Дата: 7-01-2022, 19:21
- Просмотров: 196
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.57.22010502).
Excel
Power Query нативно запускается на процессорах Apple Silicon
Power Query теперь нативно поддерживается на процессорах Apple Silicon. Если вы ранее использовали эмулятор Rosetta для запуска Excel, теперь вы можете отключить его и запускать Excel на своих устройствах. Для этого закройте Excel и откройте Finder> Приложения на своем компьютере. Выберите приложение Excel, затем выберите Файл> Информация (или нажмите Command + I) и снимите флажок «Открыть с помощью Rosetta».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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