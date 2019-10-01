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Инсайдеры Office могут установить сборку 14912.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:45
  • Просмотров: 20
Инсайдеры Office могут установить сборку 14912.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14912.20000).

Excel

Улучшенные сводные таблицы, подключенные к Power BI

Многие пользователи просили улучшить сводные таблицы, подключенные к наборам данных Power BI, что позволяет легко выполнять агрегирование методом перетаскивания путем перетаскивания полей в область значений сводной таблицы. Теперь они здесь! Эта работа основана на последних улучшениях, упрощающих создание сводных таблиц, подключенных к Power BI, без необходимости выхода из Excel.

Узнать больше.


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Word

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой появлялась ошибка при закрытии любого документа, содержащего стиль списка с включенной опцией «Новые документы на основе этого шаблона»;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой список папок в Outlook переставал реагировать на щелчки мыши после открытия карточки профиля контакта;
• Исправлена проблема, из-за которой URL-адрес гиперссылки не изменялся автоматически при изменении общей ссылки OneDrive с помощью Outlook;

Access

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые драйвера SQL Server отображали ошибку «String data, right truncation (#0)», когда пользователь пытался добавить данные объемом более 8000 байт в поле varchar(max);

Office Suite

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения по умолчанию исчезали после ежемесячного обновления Office;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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