Инсайдеры Office могут установить сборку 14912.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:45
- Просмотров: 20
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14912.20000).
Excel
Улучшенные сводные таблицы, подключенные к Power BI
Многие пользователи просили улучшить сводные таблицы, подключенные к наборам данных Power BI, что позволяет легко выполнять агрегирование методом перетаскивания путем перетаскивания полей в область значений сводной таблицы. Теперь они здесь! Эта работа основана на последних улучшениях, упрощающих создание сводных таблиц, подключенных к Power BI, без необходимости выхода из Excel.
Узнать больше.
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Word
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой появлялась ошибка при закрытии любого документа, содержащего стиль списка с включенной опцией «Новые документы на основе этого шаблона»;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой список папок в Outlook переставал реагировать на щелчки мыши после открытия карточки профиля контакта;
• Исправлена проблема, из-за которой URL-адрес гиперссылки не изменялся автоматически при изменении общей ссылки OneDrive с помощью Outlook;
Access
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые драйвера SQL Server отображали ошибку «String data, right truncation (#0)», когда пользователь пытался добавить данные объемом более 8000 байт в поле varchar(max);
Office Suite
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения по умолчанию исчезали после ежемесячного обновления Office;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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