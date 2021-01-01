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Инсайдеры Office могут установить сборку 22030300

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 19:32
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 22030300

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 22030300).

Excel

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой иконки, показывающие, что другие редактируют файл, отображались серыми, а не цветными;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторая информация в диалоговом окне «Статистика рабочей книги» отображалась обрезанной;

Новые или улучшенные функции

• Microsoft улучшила отзывчивость Excel, когда вы применяете форматирование к ячейке в первый раз после открытия приложения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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