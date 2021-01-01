Инсайдеры Office могут установить сборку 22030300
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 19:32
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 22030300).
Excel
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой иконки, показывающие, что другие редактируют файл, отображались серыми, а не цветными;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторая информация в диалоговом окне «Статистика рабочей книги» отображалась обрезанной;
Новые или улучшенные функции
• Microsoft улучшила отзывчивость Excel, когда вы применяете форматирование к ячейке в первый раз после открытия приложения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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