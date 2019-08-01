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Инсайдеры Office могут установить сборку 15109.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 01:25
  • Просмотров: 255
Инсайдеры Office могут установить сборку 15109.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15109.20000).

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой отключался режим совместной работы для документа;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word не могло печатать видимые необязательные дефисы (Alt+173) при использовании в уравнениях;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой восстановленный файл открывался только для чтения;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение могло неожиданно закрыться при попытке изменения ссылки через диалоговое окно «Редактировать ссылку»;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение не переводило именованные форматы из Power BI;
• Исправлена проблема, из-за которой выбор команды поиска в контекстных меню отключал общие сочетания клавиш;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая связана с правильной обработкой нескольких смежных пробелов в файлах SVG;
• Исправлена проблема со стабильностью, которая связана с экспортом записанной презентации;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при повторной отправке сообщения тело сообщения возвращалось к обычному тексту, и все изменения терялись (потеря данных);
• Исправлена проблема, которая влияла на сообщения, защищенные RMS;
• Было внесено изменение в данные, чтобы включить новый праздник Соединенного Королевства в календари Великобритании;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли отключить представление беседы;
• Исправлена проблема, из-за которой удаленные общие календари снова появлялись при включении функции общего календаря REST;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема в системах с высоким разрешением, из-за которой узлы на сетевой диаграмме рассматривались как перекрывающиеся или не масштабируемые и печатались неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой при сохранении или публикации проекта из Project Client не сохранялись изменения в кастомных полях;

Access

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой приложение могло неожиданно закрыться при использовании Access Database Engine OLEDB API с базой данных, содержащей ссылки на списки SharePoint;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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