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Инсайдеры Office могут установить сборку 22032100

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:56
  • Просмотров: 110
Инсайдеры Office могут установить сборку 22032100

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 22032100).

Excel

Исправление

• Исправлена проблема, из-за которой двойной щелчок по имени файла в приложении Finder не восстанавливал окно для уже открытого, но свернутого файла;

Новые или улучшенные функции

• Microsoft улучшила производительность приложения при использовании диалогового окна «Расширенный фильтр» для фильтрации «только уникальных записей»;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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