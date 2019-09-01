Инсайдеры Office могут установить сборку 22032100
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:56
- Просмотров: 110
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 22032100).
Excel
Исправление
• Исправлена проблема, из-за которой двойной щелчок по имени файла в приложении Finder не восстанавливал окно для уже открытого, но свернутого файла;
Новые или улучшенные функции
• Microsoft улучшила производительность приложения при использовании диалогового окна «Расширенный фильтр» для фильтрации «только уникальных записей»;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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