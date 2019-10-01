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Инсайдеры Office могут установить сборку 15128.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 04:52
  • Просмотров: 1
Инсайдеры Office могут установить сборку 15128.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15128.20000).

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой в Live Preview использовался более низкий уровень масштабирования, чем было установлено;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение иногда переставало отвечать на запросы при добавлении повторяющегося элемента управления содержимым при включенном отслеживании изменений;

Excel

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой приложение потребляло слишком много памяти;

Project

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой представления типа диаграммы Ганта не отображались полностью; это могло произойти, когда к представлению был применен объект рисования;

Office Suite

Известные исправления

• Исправлена проблема с отображением свойств линии и заливки в файлах SVG;
• Исправлена проблема, из-за которой запись слайд-шоу не работала, когда были задействованы тайминги анимации;
• Исправлена проблема с отключением сессий от хоста сессий RDS;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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