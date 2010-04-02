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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.61.22040301

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 02:10
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.61.22040301

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.61.22040301).

Excel

Автоматическое обновление типов данных котировок акций

Мощный тип данных Stock позволяет вставлять данные о котировках акций в рабочую книгу и автоматически обновлять их. Однако ранее вам приходилось вручную обновлять данные, чтобы увидеть последнюю информацию. Больше никогда! Microsoft включила автоматическое обновление котировок акций, что означает, что данные будут автоматически обновляться каждый раз, когда вы открываете файл, а затем каждые пять минут. Этот параметр теперь включен по умолчанию; чтобы изменить его, выберите Тип данных> Обновить настройки и выберите нужную опцию.

Узнать больше.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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