Инсайдеры Office могут установить сборку 15130.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 14:52
- Просмотров: 150
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15130.20000).
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой выбор не отображался или не появлялся после выбора в некоторых выпадающих меню, особенно в темно-серой теме;
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой предупреждение о конфликте слияния не предлагало опцию отмены текущих изменений;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой выбор не отображался или не появлялся после выбора в некоторых выпадающих меню, особенно в темно-серой теме;
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, которая могла вызвать ошибку при попытке перейти к документу, хранящемуся в SharePoint;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой выбор не отображался или не появлялся после выбора в некоторых выпадающих меню, особенно в темно-серой теме;
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
Access
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой могли возникать непреднамеренные разрывы строк для языков с символами IVS;
Office Suite
Известное исправление
• Исправлена проблема с функцией «Читать вслух», из-за которой приложение неожиданно закрывалось;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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