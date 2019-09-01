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Инсайдеры Office могут установить сборку 15130.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 14:52
  • Просмотров: 150
Инсайдеры Office могут установить сборку 15130.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15130.20000).

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой выбор не отображался или не появлялся после выбора в некоторых выпадающих меню, особенно в темно-серой теме;
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой предупреждение о конфликте слияния не предлагало опцию отмены текущих изменений;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой выбор не отображался или не появлялся после выбора в некоторых выпадающих меню, особенно в темно-серой теме;
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, которая могла вызвать ошибку при попытке перейти к документу, хранящемуся в SharePoint;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой выбор не отображался или не появлялся после выбора в некоторых выпадающих меню, особенно в темно-серой теме;
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;

Access

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой могли возникать непреднамеренные разрывы строк для языков с символами IVS;

Office Suite

Известное исправление

• Исправлена проблема с функцией «Читать вслух», из-за которой приложение неожиданно закрывалось;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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