Инсайдеры Office могут установить сборку 15209.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:07
- Просмотров: 117
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15209.20000).
Excel
Улучшен опыт рекомендуемых сводных таблиц
Рекомендуемые сводные таблицы стали более интеллектуальными и простыми в использовании! Интерфейс диалогового окна был заменен панелью с измененным дизайном, что упрощает просмотр всех ваших параметров и упрощает изменение выбора данных перед вставкой рекомендуемой сводной таблицы. Чтобы получить доступ к этой функции, откройте рабочую книгу, содержащую данные, и выберите Вставка> Рекомендуемые сводные таблицы. Просмотрите рекомендации и вставьте нужную в свою рабочую книгу.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой диаграммы карт перекрашивались при добавлении меток;
• Исправлена проблема с проблемой, которая могла возникнуть при использовании функции TEXTSPLIT с некоторыми аргументами;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы при ссылке на определенное имя, содержащее формулу =IF(1) в ячейке;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема с современными комментариями, из-за которой текст, скопированный из OneNote в комментарий, вставлял изображение;
• Исправлена проблема, из-за которой иконка в таблице отображалась правильно при изменении размера;
• Исправлена проблема, из-за которой окна настроек Trust Center не открывались после публикации нового современного комментария;
• Исправлена проблема, из-за которой при закрытии комментария также закрывались ожидающие закладки;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой нижние колонтитулы многострочных меток чувствительности располагались так, что только первая строка отображалась нижней части слайда;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь видел пустой блок при вставке другого файла PowerPoint в качестве связанного объекта;
Outlook
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы при попытке ответить определенному контакту после тысячи раз вызова ResolveContacts;
Office Suite
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой клиенты с обновленными визуальными эффектами в Backstage не могли видеть выбранный ими фон Office в некоторых приложениях и темах;
• Исправлена проблема, из-за которой, когда пользователь приостанавливал функцию чтения вслух, приложение переходило к следующему абзацу при перезапуске;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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