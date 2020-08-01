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Инсайдеры Office могут установить сборку 15211.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 22:21
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 15211.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15211.20000).

• Этот релиз содержит улучшения стабильности, но не содержит заметных исправлений или новых функций;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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