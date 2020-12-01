Инсайдеры Office могут установить сборку 15225.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 02:22
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15225.20000).
Excel
Улучшения в доступе к запросам Power BI
Microsoft обновила опыт для пользователей, создающих сводные таблицы, подключенные к наборам данных Power BI. До улучшенного взаимодействия, когда пользователи пытались обновить сводную таблицу, подключенную к набору данных, к которому у них не было доступа, ничего не происходило. Теперь появляется диалоговое окно, которое информирует их о том, что у них нет доступа к набору данных, и позволяет им щелкнуть ссылку, чтобы запросить доступ у владельца. После предоставления доступа пользователи могут вернуться к сводной таблице и обновить ее, чтобы продолжить анализ.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой буква «j» вставлялась неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые кнопки на ленте отображались неправильно при изменении размера окна;
• Теперь Microsoft удаляет дубликаты из выпадающих списков Data Validation AutoComplete;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel потребляло слишком много памяти;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось в результате обработки данных PowerQuery;
• Исправлена проблема с функциями LET, из-за которой аргумент имени совпадал со ссылкой на столбец, а строка была абсолютной;
• Исправлена проблема с диалоговым окном «Повторно связать списки с новым сайтом», из-за которой повторное связывание с новым URL-адресом списка SharePoint, длина которого превышала 63 символа, было запрещено;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка закрытия была отключена во вкладке «Создание макросов»;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема с ошибкой Access 2016 «На вашем компьютере недостаточно места на диске», возникающей, когда приложению не удавалось обрабатывать большие CSV-файлы в связанных таблицах;
• Исправлена проблема, из-за которой современные диаграммы теперь будут отображать локализованные символы валют при форматировании значений валют;
• Исправлена проблема, из-за которой панель чтения могла исчезнуть, когда пользователь переключал папки и использовал закрепленную веб-надстройку;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение использовало более 500 потоков для выполнения определенной задачи;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи получали сообщение об ошибке при нажатии «Отправить\Получить все папки» при работе в автономном режиме;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема с конфликтом OneDrive, который возникал при закрытии файла, защищенного меткой;
• Исправлена проблема, из-за которой комментарии неправильно отображались в цикле при нажатии «предыдущий» и «следующий»;
• Исправлена проблема, из-за которой курсор прокручивался до конца документа после удаления знака абзаца;
• Исправлена проблема, из-за которой переключение между Linear и Professional в уравнениях LaTex могло привести к ошибкам отображения;
Office Suite
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой четыре политики, которые были настроены только на включение/отключение статуса, теперь настроены на получение числовых значений и запись в HKCU;
• Исправлена проблема, которая связана с определенным текстом примера, который отображался плохо из-за того, что расширенное редактирование HTML игнорировало небольшой элемент HTML и не сбрасывало маски формата символов в конце гиперссылки;
• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку «Publish Package Failed» во время обновления, из-за которой связь с типом файла терялась;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли устанавливать приложения M365, когда PowerShell была отключена;
• Исправлена проблема с клиентским кодом OCPS, включив службу конфигурации для правильных URL-адресов вместо проверки федерации;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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