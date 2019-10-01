Инсайдеры Office могут установить сборку 15313.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:13
- Просмотров: 64
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15313.20000).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой изображение профиля пользователя и раздел типов данных во вкладке «Данные» отсутствовали в Excel после обновления Office в фоновом режиме (на экране блокировки Windows);
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel переставало отвечать на запросы;
• Исправлена проблема, которая приводила к неожиданному закрытию Excel при показе предварительного просмотра графика в реальном времени;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой время окончания собрания переносилось в будущее (более чем на 12 часов вперед) при выборе времени окончания, большего или равного 12 часам/0.5 дням в приглашениях на собрание;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели сообщение об ошибке при попытке открытия общей папки контактов, для которой у них были права редактирования или делегирования;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели ошибку памяти, когда они вставляли гиперссылку в свои документы;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли переключиться в Reviewing Mode в режимах взаимодействия;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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