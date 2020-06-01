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Инсайдеры Office могут установить сборку 15330.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:41
  • Просмотров: 62
Инсайдеры Office могут установить сборку 15330.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15330.20004).

Word

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой метки «Вставить» и «Отмена» не были видны в высококонтрастных темах;
• Исправлена проблема, из-за которой в режиме взаимодействия отображалось «Редактирование», когда документ находился в режиме только для чтения;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог повторно включить автосохранение после его выключения;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение не могло отбросить документ, который перестал отвечать на запросы, что приводило к повторяющемуся процессу синхронизации;

Excel

Исправления

• Исправлен визуальный глюк в панели формул;
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой метки «Вставить» и «Отмена» не были видны в высококонтрастных темах;

PowerPoint

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой метки «Вставить» и «Отмена» не были видны в высококонтрастных темах;
• Исправлена проблема, из-за которой при экспорте изображений, иконок и видео в PDF отображался пустой слайд;

Outlook

Исправление

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли видеть несколько копий общего календаря, отображаемых при некоторых обстоятельствах;

OneNote

Исправление

• Исправлена проблема, из-за которой после вставки фигуры или линии на холст пользователь не мог перетащить элемент или изменить его размер;

Project

Исправление

• Исправлена проблема, из-за которой пользователь открывал проект, ранее выполненный на 100%, только для того, чтобы обнаружить, что статус выполнения вернулся к меньшему значению;

Access

Исправление

• Исправлена проблема с производительностью, из-за которой существующий код от пользователя, который ранее выполнялся без инцидентов, выполнялся гораздо больше времени;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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