Инсайдеры Office могут установить сборку 15330.20004
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:41
- Просмотров: 62
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15330.20004).
Word
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой метки «Вставить» и «Отмена» не были видны в высококонтрастных темах;
• Исправлена проблема, из-за которой в режиме взаимодействия отображалось «Редактирование», когда документ находился в режиме только для чтения;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог повторно включить автосохранение после его выключения;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение не могло отбросить документ, который перестал отвечать на запросы, что приводило к повторяющемуся процессу синхронизации;
Excel
Исправления
• Исправлен визуальный глюк в панели формул;
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой метки «Вставить» и «Отмена» не были видны в высококонтрастных темах;
PowerPoint
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой похожие, но разные изображения могли обрабатываться неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой метки «Вставить» и «Отмена» не были видны в высококонтрастных темах;
• Исправлена проблема, из-за которой при экспорте изображений, иконок и видео в PDF отображался пустой слайд;
Outlook
Исправление
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли видеть несколько копий общего календаря, отображаемых при некоторых обстоятельствах;
OneNote
Исправление
• Исправлена проблема, из-за которой после вставки фигуры или линии на холст пользователь не мог перетащить элемент или изменить его размер;
Project
Исправление
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь открывал проект, ранее выполненный на 100%, только для того, чтобы обнаружить, что статус выполнения вернулся к меньшему значению;
Access
Исправление
• Исправлена проблема с производительностью, из-за которой существующий код от пользователя, который ранее выполнялся без инцидентов, выполнялся гораздо больше времени;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Google Yandex Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Google Yandex Rambler
+5Новостей: 14289
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085