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Инсайдеры Office могут установить сборку 15402.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:38
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 15402.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15402.20002).

Office Suite

Добавляйте файлы SketchUp в свои творения Office

SketchUp — это популярная программа для работы с 3D-графикой, которая позволяет легко создавать общедоступные концептуальные проекты, такие как полностью текстурированные архитектурные модели и другую графику, используемую в промышленном дизайне, дизайне продуктов, гражданском строительстве и машиностроении. Теперь графика SketchUp (файлы .skp) впервые может быть интегрирована в ваши творения в Word, Excel, PowerPoint и Outlook! Чтобы добавить файл SketchUp к содержимому, нажмите Вставка> 3D-модели> Это устройство, затем выберите нужный файл .skp и нажмите «Вставить».

Узнать больше.


Нажмите на изображение для демонстрации


Excel

Добавьте табличные данные из изображения с помощью функции «Данные из изображения»

Транскрипция данных с бумаги в Excel может быть медленным и утомительным процессом. Не проще ли было просто сфотографировать информацию и импортировать ее на лист? Теперь вы можете это сделать с помощью функции «Данные из изображения»! Чтобы воспользоваться этой мощной функцией, просто перейдите во вкладку «Данные» и выберите «Из изображения», затем выберите источник; вы также можете просмотреть и исправить данные, если это необходимо, прежде чем вставлять их в свой рабочий лист.



Visio

Просматривайте файлы, которыми поделились с вами другие

Теперь найти ключевые документы в Visio стало проще благодаря списку «Поделиться со мной». Все документы, которыми с вами поделились, автоматически отображаются в списке; как правило, наиболее важные для вас документы появляются в верхней части списка. Обратите внимание, что вы увидите только конкретные файлы, которыми люди решили поделиться с вами, так что их другие файлы остаются в безопасности. Чтобы воспользоваться этой функцией, просто нажмите на вкладку «Главная» или «Открыть» и выберите «Поделиться со мной».



Outlook

Исправление

• Исправлена проблема, из-за которой пользователь создавал и предоставлял общий доступ к папке контактов, в которой получателю разрешалось редактировать контактную информацию, но папка была получена с разрешениями только для просмотра;

Узнать другие подробности можно здесь.



Илья Источник:
insider.office.com
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