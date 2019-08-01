Инсайдеры Office могут установить сборку 15330.20114
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 01:33
- Просмотров: 125
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15330.20114).
Office Suite
Добавляйте файлы SketchUp в свои творения Office
SketchUp — это популярная программа для работы с 3D-графикой, которая позволяет легко создавать общедоступные концептуальные проекты, такие как полностью текстурированные архитектурные модели и другую графику, используемую в промышленном дизайне, дизайне продуктов, гражданском строительстве и машиностроении. Теперь графика SketchUp (файлы .skp) впервые может быть интегрирована в ваши творения в Word, Excel, PowerPoint и Outlook! Чтобы добавить файл SketchUp к содержимому, нажмите Вставка> 3D-модели> Это устройство, затем выберите нужный файл .skp и нажмите «Вставить».
Узнать больше.
Нажмите на изображение для демонстрации
Excel
Новый соединитель потоков данных Power BI
Потоки данных — это облачная технология самообслуживания для подготовки данных, которая позволяет пользователям принимать, преобразовывать и загружать данные. С новым соединителем From Dataflows теперь вы можете подключаться и импортировать данные из потоков данных непосредственно в Excel. Пользователи могут сразу загружать данные в Excel или использовать Power Query для преобразования данных перед их загрузкой в приложение. Чтобы использовать эту функцию, нажмите «Получить данные» на вкладке «Данные», а затем выберите Из Power Platform> Из потоков данных.
Автофильтр работает быстрее и эффективнее
Функция автофильтра теперь заметно быстрее! Эти улучшения были достигнуты за счет сокращения использования памяти и оптимизации вызовов алгоритма сравнения фильтра. Оптимизация особенно заметна на недорогих устройствах с меньшим объемом памяти или меньшей пропускной способностью ЦП-памяти.
Outlook
Ищите больше в своей электронной почте
Microsoft удалила ограничения на поиск по электронной почте! Ваши поисковые запросы Outlook с помощью Microsoft Search больше не ограничены 1000 результатами, как раньше. Теперь, когда вы пролистываете результаты поиска, вы получаете бесконечную прокрутку сообщений электронной почты.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Rambler
+6Новостей: 14309
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085