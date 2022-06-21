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Инсайдеры Office могут установить сборку 15407.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 21-06-2022, 19:30
  • Просмотров: 354
Инсайдеры Office могут установить сборку 15407.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15407.20000).

Excel

Исправление

• Исправлена проблема, из-за которой приложение выдавало ошибку «Не удалось открыть файл в защищенном режиме» для некоторых файлов на некоторых компьютерах;

Outlook

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение выдавало сообщение об ошибке «Попытка операции не удалась. Не удалось найти объект» при поиске в адресной книге LDAP;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Воспроизвести на телефоне» активировалась в сценариях, в которых она не должна была быть включена;

Office Suite

Исправление

• Исправлена проблема, при которой размер символов был неправильным при использовании маленьких заглавных букв с символами, включающими ударения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office
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