Инсайдеры Office могут установить сборку 15407.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: 21-06-2022, 19:30
- Просмотров: 354
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15407.20000).
Excel
Исправление
• Исправлена проблема, из-за которой приложение выдавало ошибку «Не удалось открыть файл в защищенном режиме» для некоторых файлов на некоторых компьютерах;
Outlook
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение выдавало сообщение об ошибке «Попытка операции не удалась. Не удалось найти объект» при поиске в адресной книге LDAP;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Воспроизвести на телефоне» активировалась в сценариях, в которых она не должна была быть включена;
Office Suite
Исправление
• Исправлена проблема, при которой размер символов был неправильным при использовании маленьких заглавных букв с символами, включающими ударения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office
insider.office
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