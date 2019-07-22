Функция «Отменить отправку» в Outlook для Mac
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:59
- Просмотров: 86
Microsoft рада сообщить, что функция отмены отправки теперь доступна в Outlook для Mac!
Отмена отправки
У всех нас был очень человеческий опыт, когда мы нажимали кнопку «Отпраить» в электронном письме слишком поспешно — отправляли сообщение с опечатками, отсутствующими вложениями, неправильными получателями или... еще хуже. Не нужно паниковать!
Outlook для Mac поддержит вас. Теперь вы можете использовать команду «Отменить отправку», чтобы отменить сообщение до его отправки, что дает вам больше контроля и уверенности в ваших сообщениях.
Эта возможность была одной из самых востребованных функций Outlook! Хотя эта функция не обеспечивает реального отзыва сообщения, она предписывает приложению отложить отправку сообщения на определенный период времени, чтобы вы могли отменить его, если передумаете. (Пользователи веб-версии Outlook, возможно, уже пробовали отменить отправку на этой платформе; Gmail предлагает аналогичную функциональность.)
Как это работает
1. Чтобы установить задержку перед отправкой сообщений, выберите Outlook> Предпочтения> Составление.
2. В диалоговом окне «Составление» установите время задержки (5, 10, 15 или 20 секунд).
После настройки задержки в нижней части приложения каждый раз, когда вы отправляете электронное письмо, появляется запрос. Запрос будет оставаться видимым в течение времени, указанного вами в предпочтениях.
3. Нажмите «Отменить», чтобы отменить действие отправки и снова открыть черновик электронной почты.
Требования
• Для этой функции требуется новая версия Outlook для Mac (недоступна в устаревшей версии Outlook);
• В настоящее время эта функция доступна только для учетных записей Microsoft 365 и Outlook.com;
Доступность
Microsoft будет развертывать функцию отмены отправки для инсайдеров Office, использующих Beta Channel Version 16.62 (Build 22050200) или более поздней версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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