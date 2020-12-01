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Инсайдеры Office могут установить сборку 15505.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 02:07
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 15505.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15505.20000).

Outlook

Получайте соответствующие оповещения с новой панелью уведомлений

Не позволяйте важной информации затеряться в вашем почтовом ящике. Новая панель уведомлений в Outlook доставляет уведомления, которые важны для вас в контексте вашей обычной электронной почты. Панель дает вам возможность настройки типов уведомлений, которые вы хотите получать, включая @упоминания электронной почты и документов, обновления о поездках, доставке и т.д. Чтобы включить новую панель, просто выберите иконку «Уведомления» в правом верхнем углу окна Outlook. (Примечание: Изначально эта функция доступна только для корпоративных клиентов.)

Узнать больше.



Word

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение блокировало доступ к документу после его закрытия, поэтому OneDrive не мог синхронизировать документ, пока приложение не было закрыто;
• Исправлена проблема, из-за которой комментарии могли исчезнуть (начиная со второй страницы) после экспорта документа в PDF;
• Исправлена проблема, из-за которой при печати нескольких копий диапазона страниц в документе Word это могло не работать;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые более длинные документы с полями могли иметь медленную производительность;

PowerPoint

Исправление

• Исправлена проблема с помощью внесения незначительных обновлений в интеллектуальную панель быстрого доступа;

Project

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой фактические итоговые часы в расписаниях не всегда пересчитывались правильно;
• Исправлена проблема, из-за которой строки прогресса теперь прокручиваются вертикально вместе с их задачами, когда представление типа Gantt прокручивается вверх и вниз;

Office Suite

Исправление

• Исправлена проблема, из-за которой защита, предписанная меткой безопасности, и фактическая защита, примененная к документу, были смещены;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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