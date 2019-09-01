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Инсайдеры Office могут установить сборку 15519.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:00
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 15519.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15519.20000).

Word

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой сообщение Outlook (WordMail) мигало белым фоном при увеличении или уменьшении масштаба;
• Исправлена проблема, чтобы добавить ведение журнала поведения пользователей, когда функция проверки сходства недоступно для них;

Outlook

Заметные исправления

• Исправлена проблема с ограничением количества шаблонов меток чувствительности, из-за которой шаблоны не загружались должным образом;
• Исправлена проблема в Outlook Search, из-за которой зеленая иконка ответа не появлялась рядом с электронными письмами, на которые были даны ответы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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