Инсайдеры Office могут установить сборку 15519.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 01:00
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15519.20000).
Word
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой сообщение Outlook (WordMail) мигало белым фоном при увеличении или уменьшении масштаба;
• Исправлена проблема, чтобы добавить ведение журнала поведения пользователей, когда функция проверки сходства недоступно для них;
Outlook
Заметные исправления
• Исправлена проблема с ограничением количества шаблонов меток чувствительности, из-за которой шаблоны не загружались должным образом;
• Исправлена проблема в Outlook Search, из-за которой зеленая иконка ответа не появлялась рядом с электронными письмами, на которые были даны ответы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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