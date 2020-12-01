Инсайдеры Office могут установить сборку 15601.20028
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:55
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15601.20028).
Access
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой опция «Очистить кэш при закрытии» не удаляла кэш при закрытии базы данных;
Excel
Заметные исправления
• Исправлена проблема с форматом заголовков на панелях задач;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое диаграммы Excel отсутствовало при масштабировании выше 170%;
Outlook
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые настройки, связанные с хранилищем почты, не применялись должным образом при настройке через облачные настройки;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook неожиданно закрывалось при использовании поля «Поиск людей»;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Skype for Business неожиданно закрывалось при попытке расширения группы;
• Исправлена проблема, из-за которой файл не открывался в Edge после того, как пользователь выбирал опцию «Просмотреть в браузере» в сообщении Outlook;
• Исправлена проблема, из-за которой действия, выполняемые в тост-уведомлениях Outlook, переставали работать должным образом в Windows Server 2016;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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