Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 15601.20028

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 15:55
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 15601.20028

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15601.20028).

Access

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой опция «Очистить кэш при закрытии» не удаляла кэш при закрытии базы данных;

Excel

Заметные исправления

• Исправлена проблема с форматом заголовков на панелях задач;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое диаграммы Excel отсутствовало при масштабировании выше 170%;

Outlook

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые настройки, связанные с хранилищем почты, не применялись должным образом при настройке через облачные настройки;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook неожиданно закрывалось при использовании поля «Поиск людей»;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Skype for Business неожиданно закрывалось при попытке расширения группы;
• Исправлена проблема, из-за которой файл не открывался в Edge после того, как пользователь выбирал опцию «Просмотреть в браузере» в сообщении Outlook;
• Исправлена проблема, из-за которой действия, выполняемые в тост-уведомлениях Outlook, переставали работать должным образом в Windows Server 2016;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 13617.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13617.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 14029.10000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14029.10000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14729.20038

Инсайдеры Office могут установить сборку 14729.20038

Инсайдеры Office могут установить сборку 15109.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 15109.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
+6  
Новостей: 14411
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085