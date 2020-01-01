Инсайдеры Office могут установить сборку 22080500
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 14:42
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 22080500).
PowerPoint
Выделяйте любой текст на iPhone или iPad
Теперь вы можете выделить любой текст в текстовом поле, таблице или фигуре на слайдах PowerPoint. Вы также можете отменить любое выделение, добавленное другими пользователями (ранее это было невозможно в iOS). Чтобы получить доступ к функции выделения на iPhone, просто выберите текст, который хотите выделить, и нажмите кнопку «Выделить» на контекстной панели над клавиатурой. Чтобы попробовать её на своем iPad, вы можете коснуться опции выделения на ленте под вкладкой «Главная».
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Excel
Новые функции манипуляции текстом и массивами
Microsoft добавила 14 новых функций для работы с текстом и массивами, которые помогут вам улучшить работу с электронными таблицами. Новые текстовые функции включают TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT. Новые функции массивов включают EXPAND, TAKE, DROP, VSTACK, HSTACK, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS, TOROW, TOCOL, WRAPROWS и WRAPCOLS.
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Office Mobile
Преобразуйте рукописный текст в текст с помощью Apple Pencil и Scribble
Office Mobile теперь поддерживает Scribble от Apple, что позволяет преобразовывать рукописный текст в текст в творениях Office. Эта новая функция позволяет вставлять и редактировать текст в документе, презентации или листе на iPad с помощью Apple Pencil. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нажмите Настройки> Apple Pencil, включите переключатель Scribble, а затем нажмите кнопку Scribble Pen на вкладке Draw.
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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