Инсайдеры Office могут установить сборку 15606.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: 14-08-2022, 21:13
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15606.20002).
Word
• Назначайте задачи: Вы можете упростить совместную работу и оставаться организованным, создавая и назначая задачи прямо из документа Word, используя @упоминания в комментариях. Люди, которым вы назначите задачи, будут получать уведомления по электронной почте, информирующие их о необходимости принять меры. Готовы попробовать? Откройте существующий документ, хранящийся в OneDrive или SharePoint. Выделите текст, содержащий информацию, которую вы хотите прокомментировать, выберите «Новый комментарий», напишите свой комментарий и введите @, а затем имя члена команды, которого вы хотите отметить. Затем нажмите Ctrl + Enter, чтобы опубликовать свой комментарий, и установите флажок «Назначить», чтобы преобразовать ваш комментарий в задачу;
Office Suite
• Определяемые пользователем разрешения теперь поддерживают ограничения доменного имени: Когда вы выбираете метку чувствительности, настроенную для определяемых пользователем разрешений, они теперь могут использовать доменные имена, чтобы ограничить доступ к файлам для определенных лиц или для всех лиц из этого домена. Например, вы можете указать «someone@example.com» или «@example.com», и разрешения будут ограничены на основе этих параметров;
Excel
Заметное исправление
• Исправлена проблема, которая затрагивала только пользователей японского языка, из-за которой макросы больше не работали;
Project
Заметные исправления
• Исправлена проблема, которая затрагивала только пользователей ивритского языка, из-за которой на вкладке «Ресурсы» в диалоговом окне «Информация о задаче» не отображались четыре ожидаемых столбца в сетке;
• Исправлена проблема, из-за которой неточные значения фактических затрат можно было просмотреть и сообщить при изменении временных рамок;
Word
Заметные исправления
• Исправлена проблема в бизнес-панели во время конфликта слияния;
• Исправлена проблема, из-за которой устаревшие значения свойств могли отображаться в Файл> Информация;
Office Suite
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой поле «Дата изменения» обновлялось в SharePoint, когда файл был открыт, но не изменен;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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