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Инсайдеры Office могут установить сборку 22082900

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 16:58
  • Просмотров: 108
Инсайдеры Office могут установить сборку 22082900

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 22082900).

PowerPoint

Создавайте слайды в портретной ориентации

Многие из вас просили возможность просмотра, создания и редактирования слайдов PowerPoint в портретной ориентации на iPhone или iPad. Чтобы воспользоваться этой новой опцией, просто перейдите на вкладку «Дизайн» на ленте и нажмите «Ориентация». Затем нажмите «Портрет» и посмотрите, как фокус слайда меняется на портретную ориентацию.



Word

Включение/выключение темного режима

Представление нового переключателя для быстрого включения и выключения темного фона в документе!
Теперь пользователи могут воспользоваться этой запрашиваемой функцией и просматривать документы в нужном им режиме. Чтобы воспользоваться этой функцией на iPhone, нажмите меню «Дополнительные параметры(...)» в правом верхнем углу экрана и включите или выключите кнопку «Переключение на светлый/темный фон». Чтобы попробовать эту функцию на iPad, нажмите кнопку «Переключение режимов» на вкладке «Вид».



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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