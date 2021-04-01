Инсайдеры Office могут установить сборку 22082900
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 16:58
- Просмотров: 108
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 22082900).
PowerPoint
Создавайте слайды в портретной ориентации
Многие из вас просили возможность просмотра, создания и редактирования слайдов PowerPoint в портретной ориентации на iPhone или iPad. Чтобы воспользоваться этой новой опцией, просто перейдите на вкладку «Дизайн» на ленте и нажмите «Ориентация». Затем нажмите «Портрет» и посмотрите, как фокус слайда меняется на портретную ориентацию.
Word
Включение/выключение темного режима
Представление нового переключателя для быстрого включения и выключения темного фона в документе!
Теперь пользователи могут воспользоваться этой запрашиваемой функцией и просматривать документы в нужном им режиме. Чтобы воспользоваться этой функцией на iPhone, нажмите меню «Дополнительные параметры(...)» в правом верхнем углу экрана и включите или выключите кнопку «Переключение на светлый/темный фон». Чтобы попробовать эту функцию на iPad, нажмите кнопку «Переключение режимов» на вкладке «Вид».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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