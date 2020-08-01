Инсайдеры Office могут установить сборку 15806.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:52
- Просмотров: 143
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15806.20000).
Excel
• Новые параметры вставки при использовании сочетаний клавиш: В ответ на многочисленные просьбы поклонников Excel Microsoft добавляет новое сочетание клавиш, чтобы упростить вставку обычного текста или вставку значений. Теперь вы сможете сделать это, просто нажав Ctrl+Shift+V на клавиатуре;
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Нажмите на изображение для демонстрации
• От дополнительной к встроенной защите информации: Теперь приложения Office будут автоматически отключать надстройку Azure Information Protection (AIP) и использовать встроенные метки чувствительности для просмотра и применения меток на базе Microsoft Purview Information Protection;
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Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой изменения, внесенные в ссылки на общую формулу, не обновляли каждую ячейку в общей формуле;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое, скопированное из Microsoft Paint, не могло быть вставлено из буфера обмена с помощью команды «Изменить изображение»;
Outlook
• Метки на основе типов документов: Метки определяются таким образом, чтобы они были связаны с определенными типами документов;
• От дополнительной к встроенной защите информации: Теперь приложения Office будут автоматически отключать надстройку Azure Information Protection (AIP) и использовать встроенные метки чувствительности для просмотра и применения меток на базе Microsoft Purview Information Protection;
Узнать больше.
Заметное исправление
• Исправлена проблема, при которой вторичные, общие календари не прокручивались синхронно с основным календарем в представлении;
Word
• От дополнительной к встроенной защите информации: Теперь приложения Office будут автоматически отключать надстройку Azure Information Protection (AIP) и использовать встроенные метки чувствительности для просмотра и применения меток на базе Microsoft Purview Information Protection;
Узнать больше.
Заметные исправления
• Исправлена проблема, при которой панель «Рецензирование» не открывалась, несмотря на то, что в сообщении было указано об исчезновении неподдерживаемого контента;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое, скопированное из Microsoft Paint, не могло быть вставлено из буфера обмена с помощью команды «Изменить изображение»;
PowerPoint
• От дополнительной к встроенной защите информации: Теперь приложения Office будут автоматически отключать надстройку Azure Information Protection (AIP) и использовать встроенные метки чувствительности для просмотра и применения меток на базе Microsoft Purview Information Protection;
Узнать больше.
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое, скопированное из Microsoft Paint, не могло быть вставлено из буфера обмена с помощью команды «Изменить изображение»;
Project
Заметное исправление
• Исправлена проблема, при которой приложение Project не могло подключиться к Project Server, когда использовалась аутентификация на основе форм;
Office Suite
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой текстовые элементы либо переупорядочивались, либо неправильно располагались при преобразовании графики SVG в фигуры;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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