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Вставка изображений с телефона Android в веб-версии Word и PowerPoint

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 12:30
  • Просмотров: 0

Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете вставлять изображения со своего телефона Android непосредственно в Word для веб-документов и PowerPoint для веб-презентаций.

Вставка изображений с вашего телефона Android

Вы делаете большинство своих фотографий на свой телефон? Переносить фотографии с мобильного устройства в документы Office сложно и требует много времени? Microsoft рада сообщить, что вы можете выполнять эти задачи непосредственно в веб-версиях Word и PowerPoint. Просто используйте команду «Вставить изображение с мобильного устройства» и быстро добавьте визуальный интерес и изюминку в свой контент.

Как это работает

1. В веб-версиях Word или PowerPoint откройте существующий документ или презентацию или создайте пустой документ или презентацию.
2. В веб-версиях Word или PowerPoint выберите Вставка> Изображения> Мобильное устройство.



3. С помощью камеры или другого сканера QR-кода отсканируйте QR-код на устройстве Android. ПРИМЕЧАНИЕ: Если на вашем мобильном устройстве нет приложения Link to Windows, вы можете быть перенаправлены в Google Play Store для его загрузки.



4. Чтобы связать устройство Android с рабочей или учебной учетной записью, следуйте инструкциям на экране.
5. После успешного сопряжения устройства со своей учетной записью вы увидите изображения с вашего телефона Android, которые можно вставить в Word для веб-документов или PowerPoint для веб-презентаций.



Советы и приемы

• Эта функция поддерживает те же размеры изображений, размеры и типы файлов, которые в настоящее время поддерживаются веб-версиями Word и PowerPoint;
• Чтобы заменить существующую фотографию или графику изображением с вашего мобильного устройства, щелкните правой кнопкой мыши изображение, которое вы хотите заменить, и выберите Изменить изображение> С мобильного устройства;



Требования

• Наличие активной подписки на Microsoft 365, связанной с вашей рабочей или учебной учетной записью;
• Используйте телефон Android;
• Если вы используете Firefox, убедитесь, что вы используете версию 104.0 или более позднюю версию;

Доступность

Эта функция доступна для всех пользователей веб-версий Word и PowerPoint.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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