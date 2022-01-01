Инсайдеры Office могут установить сборку 15822.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:13
- Просмотров: 106
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15822.20000).
Word
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой шрифты могли быть повреждены в стилях, что приводило к нераспознаваемым квадратам символов;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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