Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 15822.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:13
  • Просмотров: 106
Инсайдеры Office могут установить сборку 15822.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15822.20000).

Word

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой шрифты могли быть повреждены в стилях, что приводило к нераспознаваемым квадратам символов;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 15726.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 15726.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 15407.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 15407.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14901.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14901.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14822.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14822.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14613.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14613.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Yandex Google
+1  
Новостей: 14562
+0  
Комментариев: 39461
+0  
Пользователей: 10085