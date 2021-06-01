Инсайдеры Office могут установить сборку 15831.20012
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:54
- Просмотров: 60
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15831.20012).
PowerPoint
• Сохраняйте медиа с закрытыми субтитрами. Теперь, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши и выбираете «Сохранить медиафайл как», все файлы с субтитрами сохраняются вместе с медиафайлом;
Word
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой визуальный индикатор не показывал, какой вариант переноса текста был выбран;
• Исправлена проблема, при которой содержимое мигало при каждом нажатии клавиши при вводе отслеживаемого изменения в таблице;
• Исправлена проблема, из-за которой печать переставала работать;
• Исправлена проблема, из-за которой абзац перед не редактируемым содержимым не мог быть удален;
Office Suite
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой файл, открытый как защищенный, оставался во временной папке после того, как пользователь закрывал его и выходил из Office;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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