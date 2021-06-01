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Инсайдеры Office могут установить сборку 15831.20012

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:54
  • Просмотров: 60
Инсайдеры Office могут установить сборку 15831.20012

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15831.20012).

PowerPoint

Сохраняйте медиа с закрытыми субтитрами. Теперь, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши и выбираете «Сохранить медиафайл как», все файлы с субтитрами сохраняются вместе с медиафайлом;



Word

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой визуальный индикатор не показывал, какой вариант переноса текста был выбран;
• Исправлена проблема, при которой содержимое мигало при каждом нажатии клавиши при вводе отслеживаемого изменения в таблице;
• Исправлена проблема, из-за которой печать переставала работать;
• Исправлена проблема, из-за которой абзац перед не редактируемым содержимым не мог быть удален;

Office Suite

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой файл, открытый как защищенный, оставался во временной папке после того, как пользователь закрывал его и выходил из Office;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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