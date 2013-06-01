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Работайте быстро и свободно с Office на iPhone

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 18:46
  • Просмотров: 182

Microsoft рада сообщить об обновленных возможностях, которые помогут вам сделать больше с контекстной панелью команд и палитрой ленты в приложениях Word, Excel, PowerPoint и Office на iPhone.

Работайте быстро и свободно с Office на iPhone

Эти обновления придают современный вид контекстной панели команд и палитре ленты при работе с документами, презентациями и листами на iPhone. Новый более чистый и упрощенный опыт включает в себя:

• Визуальное обновление контекстной панели команд и палитры ленты в соответствии с дизайном Microsoft Fluent, реализованным с помощью компонентов с открытым исходным кодом;
• Более эффективные меню на контекстной панели команд, которые открываются быстрее и имеют изменяемый размер;


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Как это работает

Чтобы опробовать обновленную контекстную панель команд и палитру ленты, просто откройте документ Word, презентацию PowerPoint или лист Excel и начните редактировать его содержимое. Контекстная панель команд находится в нижней части экрана или в верхней части экранной клавиатуры iPhone. Она предлагает список наиболее подходящих команд на основе вашего текущего выбора.


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ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить доступ к дополнительным командам, коснувшись иконки с многоточием «…» на контекстной панели команд.

Сценарии, которые можно попробовать

• При редактировании слайда PowerPoint используйте контекстную панель команд, чтобы вставить объект, например фотографию с камеры или Интернета, стоковые изображения или фигуры;
• Выберите и отформатируйте текст в документе Word;


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• Выберите функции на вкладке «Формулы» палитры ленты на листе Excel;


Нажмите на изображение для демонстрации


Доступность

Эта функция доступна для инсайдеров, использующих Word, Excel, PowerPoint и Office (Microsoft 365) Version 2.67 (Build 22110700) или позже.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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