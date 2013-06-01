Работайте быстро и свободно с Office на iPhone
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:46
- Просмотров: 182
Microsoft рада сообщить об обновленных возможностях, которые помогут вам сделать больше с контекстной панелью команд и палитрой ленты в приложениях Word, Excel, PowerPoint и Office на iPhone.
Работайте быстро и свободно с Office на iPhone
Эти обновления придают современный вид контекстной панели команд и палитре ленты при работе с документами, презентациями и листами на iPhone. Новый более чистый и упрощенный опыт включает в себя:
• Визуальное обновление контекстной панели команд и палитры ленты в соответствии с дизайном Microsoft Fluent, реализованным с помощью компонентов с открытым исходным кодом;
• Более эффективные меню на контекстной панели команд, которые открываются быстрее и имеют изменяемый размер;
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Как это работает
Чтобы опробовать обновленную контекстную панель команд и палитру ленты, просто откройте документ Word, презентацию PowerPoint или лист Excel и начните редактировать его содержимое. Контекстная панель команд находится в нижней части экрана или в верхней части экранной клавиатуры iPhone. Она предлагает список наиболее подходящих команд на основе вашего текущего выбора.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить доступ к дополнительным командам, коснувшись иконки с многоточием «…» на контекстной панели команд.
Сценарии, которые можно попробовать
• При редактировании слайда PowerPoint используйте контекстную панель команд, чтобы вставить объект, например фотографию с камеры или Интернета, стоковые изображения или фигуры;
• Выберите и отформатируйте текст в документе Word;
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• Выберите функции на вкладке «Формулы» палитры ленты на листе Excel;
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Доступность
Эта функция доступна для инсайдеров, использующих Word, Excel, PowerPoint и Office (Microsoft 365) Version 2.67 (Build 22110700) или позже.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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