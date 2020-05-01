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Инсайдеры Office могут установить сборку 15904.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:18
  • Просмотров: 170
Инсайдеры Office могут установить сборку 15904.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15904.20000).

Excel

Вставляйте изображения в ячейку с помощью новой функции IMAGE: Теперь ваши изображения могут быть частью рабочего листа, а не плавать сверху. Вы можете перемещать и изменять размер ячеек, сортировать и фильтровать, а также работать с изображениями в таблице Excel;

Узнать больше.



Улучшения сенсорного управления для ленты: Улучшено расстояние между кнопками на ленте, когда устройство пользователя используется в положении «Планшет»;

PowerPoint

Улучшения сенсорного управления для ленты: Улучшено расстояние между кнопками на ленте, когда устройство пользователя используется в положении «Планшет»;

Word

Улучшения сенсорного управления для ленты: Улучшено расстояние между кнопками на ленте, когда устройство пользователя используется в положении «Планшет»;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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