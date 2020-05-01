Инсайдеры Office могут установить сборку 15904.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:18
- Просмотров: 170
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15904.20000).
Excel
• Вставляйте изображения в ячейку с помощью новой функции IMAGE: Теперь ваши изображения могут быть частью рабочего листа, а не плавать сверху. Вы можете перемещать и изменять размер ячеек, сортировать и фильтровать, а также работать с изображениями в таблице Excel;
Узнать больше.
• Улучшения сенсорного управления для ленты: Улучшено расстояние между кнопками на ленте, когда устройство пользователя используется в положении «Планшет»;
PowerPoint
• Улучшения сенсорного управления для ленты: Улучшено расстояние между кнопками на ленте, когда устройство пользователя используется в положении «Планшет»;
Word
• Улучшения сенсорного управления для ленты: Улучшено расстояние между кнопками на ленте, когда устройство пользователя используется в положении «Планшет»;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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