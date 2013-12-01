Интернет для онлайн-игр и стрима: какой должна быть скорость?
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 18:28
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Сейчас без Интернета никуда. Благодаря всемирной паутине люди со всего мира могут общаться, видеть друг друга, а также играть в игры, используя сетевой подключение. К сожалению, бываю случаи, когда интернет подводит, и вы все хуже слышите собеседника, а при игре в мультиплеере у вас молниеносно уничтожаются нервные клетки, так как низкая скорость соединения или очень большая задержка (ping), или что еще хуже – потеря пакетов. Именно эти три столба отвечают за хорошую отзывчивость в играх, поэтому игроки постоянно мониторят эти показатели.
Проблемы с Интернетом у нас возникают постоянно и для его проверки пользователи обращаются к различным сервисам тестирования скорости Интернет-соединения. И один из таких сервисов имеет название SpeedCheck: www.speedcheck.org/ru/. Данный сервис позволит в кратчайшие сроки проверит скорость интернета, а именно: скорость скачивания, отдачи, а также задержки, или же «Ping».
Помимо этого при проверке скорости у вас параллельно отображается информация IP-адреса версии 4 и 6, а также название провайдера. Для проверки достаточно нажать на кнопку «Начать проверку».
Динамически изменяющаяся шкала показывает вашу текущую скорость.
После проверки скачивания и загрузки вы можете наблюдать полную статистику скорости интернета. Если вас что-то не устраивает или вы ходите убедится в том, что со скоростью что-то не так, то вы можете еще раз проверить ваше интернет-соединение, нажав на кнопку «Проверить снова».
В данном случае мы можем наблюдать, что скорость интернет-соединения варьируется от 10 до 20 Мбит/с, что является отличным показателем для онлайн-игр, даже с такой скоростью достаточно использовать стриминг, но вот Ping, может все подпортить. Хоть он и находится в переделах нормы, т.е. не превышает 100, но, тем не менее, желательно, чтобы он был небольшим. Чем он меньше, тем меньше будет импут-лаг, то есть задержка в управлении. Если говорить про современные игры, то им достаточно скорости от 1 до 5 Мбит/с, в зависимости от самой игры. Обычно это прописывается в системных требования игры, но в эпоху безлимитного высокоскоростного интернета эти моменты очень часто опускаются.
В отличие от других программ по тестированию скорости интернет-соединения, здесь имеются инструменты по мониторингу всех проверок скорости интернета. Для сохранения результатов тестирование необходимо создание учетной записи, после чего тестирование интернета с любого устройства будет отображаться в вашем аккаунте.
Возвращаясь к статистике, здесь вы можете наблюдать общее число проверок, задержка, скорость скачивании и скорость загрузки в средне-арифметическом эквиваленте. Ниже показывается график с тестированием и наглядными данными, измеряемыми в Мбит/с.
Ниже показаны данные о всех проверках интернета с возможностью удаления результата, если вы не намерены их учитывать при ложных проверках или проверках в других местах, например в кафе.
В меню «Настройки» вы можете лицезреть подробные данные о местоположении вашего провайдера, вплоть до долготы и широт, а также его IP.
Если при проверке интернет-соединения у вас возникают проблемы, то если проскролить сайт вниз, то вы увидите руководство о том, как исправить свои проблемы, а также получить знания об элементарных вещах и терминах интернет-пространства, к примеру, кто такой провайдер, в каких единицах измеряется скорость и почему у Вас проблемы с интернет-соединением.
Возможно, это связано с вашим ПК, его настройками или устаревшим маршрутизатором. В некоторых случаях проблемы могут быть даже и не с вашей стороны, а со стороны недобросовестного Интернет-провайдера, который и предоставляет вам интернет-услуги. В любом случае, для проверки скорости необходимо использовать подобные сервисы и SpeedCheck.ORG – один из самых лучших в своем классе, тем более, что сайт поддерживает множество языков и подойдет для любого пользователя в не зависимости профессионал ли он или просто новичок.
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