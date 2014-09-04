Как выбрать лучший VPN для Windows
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 22:54
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Современные Интернет-пользователи используют VPN по разным причинам: кто-то желает сохранить полную анонимность, кто-то хочет получить доступ к несправедливо заблокированным сайтам и приложениям. Каждый виртуальный сервис по-своему уникален, не существует универсального решения, решающего сразу все задачи онлайн-безопасности. Да, на сегодняшний день на рынке VPN-сервисом есть несколько общепризнанных лидеров, но даже выбирая из них очень сложно остановиться на том, который подходит именно Вам. Однако, прежде чем рассматривать критерии выбора идеального виртуального сервиса, Вам нужно знать, что такое VPN в целом, чтобы понимать, почему стоит выбрать тот или иной виртуальный провайдер.
VPN или виртуальные частные сети - это быстрое и простое решение для работы в Интернет-пространстве, которое позволяет создать впечатление о том, что Ваш компьютер находится в другом месте. Это достигается с помощью создания виртуальной сети, которая направляет весь сетевой трафик Вашего ПК или мобильного устройства через зашифрованный канала, имитируя Ваше местоположение в другой геолокации. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы обойти географические и территориальные ограничения, избежать государственных цензурных запретов или сохранять Вашу анонимность в глобальной сети.
Что следует учитывать при выборе VPN
Итак, каким же образом выбрать VPN-провайдера, идеально подходящего для Вас? Самое главное в данном случае – это определить Ваши потребности. Есть несколько факторов, на которые нужно обратить внимание при выборе нужного Вам виртуального сервиса. Потратьте несколько минут, чтобы изучать их. В конце концов, Вам нужно знать, что такое VPN, который способен решить Ваши проблемы и удовлетворить Ваши потребности:
Местоположение
Давайте начнем с простого. Вам нужен виртуальный доступ для подключения к сайту или сервису, заблокированному в России? Убедитесь, что у VPN-провайдера есть поддержка доменной зоны Вашей страны.
Также обратите внимание на количество серверов и IP-адресов в Вашем регионе. Чем их больше, тем лучше для Вас. Виртуальный провайдер с большим количеством серверов, расположенных по всему миру, такой как ExpressVPN, с наибольшей вероятностью решит проблемы блокировок в любой стране.
Скорость
То, насколько быстрым является VPN-сервис, во многом определяет эффективность его работы. Медленное соединение, даже при высоком уровне анонимности и конфиденциальности способно полностью испортить впечатления от работы в Интернете. Нужно спросить себя, какие показатели скорости являются наиболее важными для Вас. Всего их три - скорость загрузки и выгрузки и время пинга.
Первые два отвечают за то, как быстро данные с VPN-сервера принимаются и отправляются Вашим устройством при подключении к Интернету. Если Вы загружаете большие файлы или просматриваете потоковое видео, Вам подойдет виртуальный провайдер с высоким уровнем скорости загрузки. С другой стороны, о хорошей исходящей скорости также стоит позаботиться. Она может понадобиться при резервном копировании Ваших файлов и изображений в облако.
Время пинга - это время, которое требуется одной единице данных (называемой пакетом) для перемещения с Вашего компьютера, через VPN-сервер до конечного пункта назначения, а затем обратно на Ваш компьютер. Время пинга указывается в миллисекундах. Чем ниже это число, тем лучше. Низкий пинг критически важен для приложений общения и передачи данных в реальном времени, таких как Skype, IP-телефония или онлайн-игры.
Конфиденциальность и ведение логов
Для многих хороший уровень конфиденциальности в Интернете является основной причиной использования VPN. В данном случае также узнать не ведет ли Рассматриваемый Вами виртуальный провайдер лог доступа (также известный как нулевой журнал). Некоторые провайдеры называют себя не входящими в систему контроля за доступом, но могут при этом сохранять анонимную информацию, такую как время соединения или посещенные пользователем сайты. В принципе, одного лишь этого недостаточно для однозначной идентификации пользователя. Но если к этому добавить лог Вашей активности в Интернете, то вычисление Вашей личности злоумышленниками или спецслужбами уже не выглядит таким уж невыполнимым.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание - это форма личной информации, которую требует с Вас поставщик VPN-услуг. Требуется ли ему простое электронное письмо или нужен полный физический адрес и номер телефона для подтверждения регистрации? Чем меньше о Вас знают, тем лучше для Вашей анонимности.
Ограничения на работу
Некоторые VPN провайдеры накладывают ограничения на свой функционал. Максимальное количество одновременных подключений является очень распространенным показателем в данном случае. Подумайте, сколько подключений может Вам понадобится. Некоторые провайдеры позволяют использовать только два, хотя, как правило, это число доходит до пяти. В настоящее время бесспорным лидером по одновременным соединениям является Surfshark, в котором ограничения отсутствуют в принципе.
Топ 3 самых популярных VPN в 2020 году:
NordVPN является одним из самых узнаваемых брендов в области VPN-доступа. Он предлагает своим клиентам большое количество одновременных соединений с шестью одновременными соединениями через свою сеть. Данный виртуальный сервис также предоставляет пользователю выделенную IP.
StrongVPN - отличный выбор для любителей торрентов, Netflix и видехостнгов. Невероятно быстрые скорости, высокий уровень анонимности и способность обходить любые географические ограничения – вот основные преимущества StrongVPN.
ExpressVPN - лучший вариант, с точки зрения совместимости с различными операционными системами. Неважно чем вы пользуетесь: Windows, Mac, Android, iPhone или Linux, ExpressVPN даст Вам доступ к любому сайту на высокой скорости и на выгодных условиях.
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