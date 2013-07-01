Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Корпоративные мессенджеры: инструмент, которые важнее, чем вам кажется

  • Категория: Софт
  • Дата: Вчера, 16:24
  • Просмотров: 185


И почему вам стоит начать использовать корпоративный мессенджер, например, такой, как встроенный в CRM систему Пачка?

Одна из самых важных составляющих успешной командной работы — это хорошо построенные каналы коммуникации между коллегами.

У работы в одном офисе есть свои преимущества: любые вопросы можно оперативно решить вживую. Но у этого способа есть и свои недостатки: как минимум, на беседу приходится отвлекаться с моменте, а если что-то нужно решить командой, приходится искать время, которое всем удобно. Кроме того, устные договоренности нигде не записаны, и участники разговора могут что-то забыть, перепутать, не понять — все это порождает сложности в работе.

Другой способ работать над задачами совместно — переписка. Электронной почтой давно никто не ограничивается, ведь общение в команде происходит постоянно, а за ветками писем уследить сложно, к тому же, они неповоротливы.

Часто даже люди, которые работают в одном офисе, используют мессенджеры. А в условиях удалённой работы мессенджеры и вовсе становятся одним из основных рабочих инструментов.

Но если в мире существует WhatsApp, Telegram, Skype и прочие мессенджеры на любой вкус, зачем устанавливать ещё одно приложение?


Причина 1


У людей в вашей команде могут быть самые разные привычки. Кто-то использует WhatsApp чтобы общаться с родителями, кто-то может вообще отказаться от использования какого-либо известного мессенджера по личным причинам. Кто-то просто предпочитает одно приложение всем остальным.

В результате рабочая переписка разбредается по разным мессенджерам, кто-то переписывается к соцсетях, кого-то можно достать только по почте, кто-то сидит в WhatsApp, а кто-то — в Telegram. Быстро найти нужный диалог становится попросту невозможно.

Причина 2


Скорее всего, многие ваши коллеги годами используют известные мессенджеры, и там накопились километры личной переписки и контактов: друзей, семьи, одноклассников, бывших коллег.

Многим не понравится идея смешивать личную и рабочую переписку: во-первых, поиск по сообщениям становится намного сложнее. Во-вторых, сообщения друзей и близких в том же окне могут отвлекать вот работы. В-третьих, от работы необходимо иногда отвлечься, а сделать это намного сложнее, если в телеграмме все время приходят уведомления из чата команды.

Причина 3


Когда в одной программе — общение, в другой — задачи, в третьей — информация по клиентам и сделкам, приходится все время переключаться между вкладками, дублировать информацию из сообщений, цифры и ссылки.

Намного удобнее, когда в одной системе и коммуникация, и отслеживание сделок, и информация по клиентам.

Как тогда решить проблему коммуникации в команде?


Очень просто — нужно выбрать корпоративный мессенджер. Удобнее всего, когда этот мессенджер — часть экосистемы, в которой работает компания. например, такой инструмент есть в CRM системе Пачка. Мессенджер — конечно, не основная функция CRM, и в Пачке можно отслеживать сделки, хранить клиентскую базу, ставить задачи и даже проверять аналитику по сделкам и результатам сотрудников.

Так что же необходимо для удобного общения?


  1. Во-первых, необходимо иметь возможность открывать не только личные, но и командные беседы. В CRM Пачке можно создавать групповые чаты, по задачам или по отделам, а также закреплять в групповых чатах “заметки” — так можно информировать команду о последних новостях и обновлениях.
  2. Во-вторых, в команде нужно иметь возможность удобно обмениваться файлами: так, в Пачке можно прикрепить любой файл к сообщению и прислать коллеге договор, черновик текста или скриншоты прямо в мессенджере.
  3. В-третьих, некоторые отключают уведомления даже для рабочих чатов, особенно в нерабочее время. Но что если вам нужно срочно сообщить что-то важное? В Пачке есть “сообщения с молнией” — о таких сообщениях уведомления получат все участники чата, даже если они отключили нотификации.
Еще одна важная функция — создавать задачи прямо из сообщений. Это можно сделать в пару кликов. Например, руководитель пишет коллеге, что нужно позвонить клиенту на следующей неделе.

С функцией создания задачи можно не бояться, что сообщение потеряется, и с клиентом никто не поговорит — просто поставьте себе задачу, установите дедлайн, и когда подойдет срок, вам придет напоминание.
Bot
  • +1
Похожие новости
Беларусь намерена попросить Skype, Viber и прочие мессенджеры "поделиться" деньгами

Беларусь намерена попросить Skype, Viber и прочие мессенджеры "поделиться" деньгами

В Windows 10 появилась система управления пакетами – OneGet

В Windows 10 появилась система управления пакетами – OneGet

Почему Surface Pro 3 не дотягивает до полноценного ноутбука

Почему Surface Pro 3 не дотягивает до полноценного ноутбука

Для демонстрации возможностей Internet Explorer, MS запускает еще один портал

Для демонстрации возможностей Internet Explorer, MS запускает еще один портал

Instagram невзлюбил Windows Phone

Instagram невзлюбил Windows Phone




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 11893
+0  
Комментариев: 39434
+2  
Пользователей: 10005