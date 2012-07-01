5 популярных мессенджеров и программ для общения 2020 года
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- Категория: Софт
- Дата: Сегодня, 17:45
- Просмотров: 134
Общение в режиме онлайн очень актуально в сегодняшнее время, особенно во время карантина или изоляции. По ссылке вы сможете скачать мессенджер на свой вкус, а пока что знакомьтесь с ТОП-5 самыми популярными приложениями для общения за 2020 год.
Zoom — популярная программа для проведения видео-конференций и онлайн-встреч. Программное обеспечение предполагает поддержку большинства ОС. Организатор может включать и выключать микрофон или видео у других участников.
Возможность записи видео на ПК или облако, отличное качество звука, встроенная интерактивная доска, удобный и функциональный чат, а также возможность делиться экраном — основные преимущества этой программы.
Skype — один из самых известных сервисов для отправки сообщений и онлайн-общения. Программа обеспечивает голосовые и видео звонки HD-качества.
Среди других возможностей стоит отметить: удобный чат, запись звонков в высоком качестве (записи хранятся 30 дней), создание приватных зашифрованных бесед, удобный обмен файлами разных форматов, встроенный переводчик, голосовая почта, переадресация, размытие заднего фона при видеозвонке.
Viber — приложение-мессенджер для отправки текстовых и голосовых сообщений, обмена файлами, совершения видео и аудиозвонков.
Среди основных преимуществ программы стоит выделить: современный и интуитивно понятный интерфейс, значительную экономию батареи, возможность шифрования переписки и общение с людьми со всего мира без удара по кошельку. А изюминкой стал удобный чат, в котором легко можно узнать, прочитал ли собеседник сообщение, когда он был в сети и т.д.
WhatsApp
WhatsApp — приложение-мессенджер, которое пользуется популярностью не только в странах СНГ, но и за рубежом. Программа позволяет создавать групповые видеоконференции, рассылки и чаты, а также обмениваться файлами размером до 100 мб.
Пользователи могут быть уверены, что их данные в безопасности, так как сквозное шифрование обеспечивает надежную защиту сообщений и звонков. Даже разработчики не смогут их увидеть.
Telegram — полностью бесплатный сервис для отправки голосовых и текстовых сообщений, а также для аудио и видеозвонков. Программа обеспечивает синхронизацию на любых устройствах.
Telegram позволяет отправлять неограниченное число сообщений и файлов любого типа. Также пользователи могут создавать собственные тематические каналы и групповые чаты, продвигать собственный бизнес. Доступны закрепленные чаты, что помогает быстро найти важные диалоги.
Zoom
Zoom — популярная программа для проведения видео-конференций и онлайн-встреч. Программное обеспечение предполагает поддержку большинства ОС. Организатор может включать и выключать микрофон или видео у других участников.
Возможность записи видео на ПК или облако, отличное качество звука, встроенная интерактивная доска, удобный и функциональный чат, а также возможность делиться экраном — основные преимущества этой программы.
Skype
Skype — один из самых известных сервисов для отправки сообщений и онлайн-общения. Программа обеспечивает голосовые и видео звонки HD-качества.
Среди других возможностей стоит отметить: удобный чат, запись звонков в высоком качестве (записи хранятся 30 дней), создание приватных зашифрованных бесед, удобный обмен файлами разных форматов, встроенный переводчик, голосовая почта, переадресация, размытие заднего фона при видеозвонке.
Viber
Viber — приложение-мессенджер для отправки текстовых и голосовых сообщений, обмена файлами, совершения видео и аудиозвонков.
Среди основных преимуществ программы стоит выделить: современный и интуитивно понятный интерфейс, значительную экономию батареи, возможность шифрования переписки и общение с людьми со всего мира без удара по кошельку. А изюминкой стал удобный чат, в котором легко можно узнать, прочитал ли собеседник сообщение, когда он был в сети и т.д.
WhatsApp — приложение-мессенджер, которое пользуется популярностью не только в странах СНГ, но и за рубежом. Программа позволяет создавать групповые видеоконференции, рассылки и чаты, а также обмениваться файлами размером до 100 мб.
Пользователи могут быть уверены, что их данные в безопасности, так как сквозное шифрование обеспечивает надежную защиту сообщений и звонков. Даже разработчики не смогут их увидеть.
Telegram
Telegram — полностью бесплатный сервис для отправки голосовых и текстовых сообщений, а также для аудио и видеозвонков. Программа обеспечивает синхронизацию на любых устройствах.
Telegram позволяет отправлять неограниченное число сообщений и файлов любого типа. Также пользователи могут создавать собственные тематические каналы и групповые чаты, продвигать собственный бизнес. Доступны закрепленные чаты, что помогает быстро найти важные диалоги.
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